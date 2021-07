Oldenburgers doneren 10.000 euro aan slachtoffers watersnoodramp

De Oldenburgse hengstenfokkersvereniging, het Oldenburger Verband en Oldenburg-International schenken 10.000 euro aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Duitsland. Onder de slachtoffers van de overstromingsramp zijn veel paardenmensen en -fokkers die hun geliefde paarden, gebouwen en bezittingen zijn kwijtgeraakt. De Oldenburgers willen met deze gelddonatie de slachtoffers van de watersnoodramp steunen.

De Duitse hippische federatie (FN) heeft samen met de hippische sport- en fokverenigingen in de getroffen regio’s een donatierekening geopend om de getroffen paardeneigenaars en rijverenigingen onmiddellijk financieel te helpen. De FN schrijft: “Verdronken paarden, vernielde stalgebouwen, weggespoelde maneges, onbruikbare weiden, vernielde hooioogsten: Onder de slachtoffers van de overstromingsramp zijn ook veel paardenmensen die hun huis en middelen van bestaan hebben verloren. Er is geld nodig voor de wederopbouw.”

Er is geld nodig voor de wederopbouw. De hippische sport- en fokverenigingen in de overstroomde gebieden hebben samen met de Duitse hippische federatie (FN) een donatierekening geopend om geld in te zamelen voor de beschadigde rij-, men- en voltigeclubs, alsmede fok- en paardenbedrijven. Aan de oproep om geld te doneren hebben de Oldenburgers onmiddellijk gehoor gegeven met een schenking van 10.000 euro.

Bron Springreiter.de

