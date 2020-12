Olivier Roberts Tempo de Paban terug na ernstige blessure

Bodemproblemen bij GCT-finale in Praag in december 2019 veroorzaakten veel ophef onder de ruiters. Naar verluidt raakten drie paarden geblesseerd, waarvan Tempo du Paban van Olivier Robert ernstig. Het paard scheurde een band in zijn been bij de landing. Na lange revalidatie is de zoon van Jarnac weer terug in de ring.

Olivier Robert was erg pessimistisch over de aard en de ernst van de blessure van zijn Tempo du Paban. Tegenover Grandprix.info vertelde de Franse ruiter onlangs: “Het leek wel of hij op een betonplaat landde, daardoor scheurde een band in zijn been. Ik dacht dat het nooit meer goed zou komen. Maar de dierenartsen die hem hebben behandeld, hadden er altijd geloof in dat hij weer op topniveau zou kunnen presteren. Het resultaat is ook verbluffend, hij draaft en galoppeert weer.”

Weer terug in de ring

Ondertussen is de dertienjarige ruin ook al weer op concours geweest. Théo Guyonnet, staljockey bij Olivier Robert, reed in oktober weer de ring binnen met het paard. Hij heeft zelfs z’n 1,40m-rondjes goed volbracht. Robert zal binnenkort zelf weer met Tempo du Paban in de internationale piste verschijnen.

Bron Grandprix.info