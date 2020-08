Olympiade-paard Zindane overleden in cross

In de 3*-cross op de Dutch Open Eventing heeft voormalig Olympiadepaard van Theo van de Vendel Zindane (v. Kreator) vanmorgen zijn been gebroken. De zestienjarige ruin werd gereden door Florinoor Hoogland en kwam, met de finish al in zicht, ongelukkig door een wending. Vanwege de ernst van de breuk was er geen andere optie dan Zindane te euthanaseren.