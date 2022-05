Op 33-jarige leeftijd is het kampioenspaard van Jeroen Dubbeldam vredig ingeslapen op de plek waar hij nagenoeg zijn hele leven vertoefd heeft. De Sjiem (v.Aram) won met zijn ruiter in Sydney in 2000 de gouden medaille en was o.a. ook winnaar van de Grote Prijs van Aken.

In 2012 werd door de NPO een documentaire uitgezonden over de avonturen van Dubbeldam en zijn eigenzinnige schimmel. De naam “De Sjiem” betekent in Utrechts dialect De Schimmel.

Documentaire