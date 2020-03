De Olympische Spelen worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat heeft het Canadese IOC-lid Dick Pound tegenover de Amerikaanse krant USA Today gezegd. Volgens USA Today is het de verwachting dat de Spelen naar de zomer van 2021 worden verplaatst.

“Op basis van de informatie die het IOC nu ter beschikking heeft, is besloten tot uitstel”, heeft Pound gezegd in een telefonisch interview met de krant. Voor hoelang de Spelen worden uitgesteld, is volgens hem nog niet bekend. “De Spelen zullen niet op 24 juli beginnen, dat is wat ik weet.”

De details over het verzetten van de Spelen worden volgens Pound de komende weken uitgewerkt. Het grootste sportevenement ter wereld zou op 24 juli beginnen.Pound geldt als een van de meeste invloedrijke leden van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was tussen 1999 en 2007 directeur van wereldantidopingbureau WADA.

Bron: NOS