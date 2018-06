OM eist 8,4 miljoen van familie Visser

Oorspronkelijk vorderde het OM tientallen miljoenen euro’s van de familie. Die claim heeft het OM nu verlaagd, omdat de rechtbank de Vissers niet voor alle ten laste gelegde feiten heeft veroordeeld. Er zijn daarnaast al bedragen betaald door Visser na civiele uitspraken. Ook hebben curatoren reeds bedragen geïnd. Wat overblijft is een ontneming van €8.405.062, dat bedrag moet worden overgemaakt aan de curatoren die het faillissement van Eurocommerce afhandelen.

Faillisementsfraude

Ger Visser werd in december 2016 veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege valsheid in geschrifte en faillissementsfraude bij het faillissement van vastgoedonderneming Eurocommerce. Zoon Ger jr werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, mede vanwege het onttrekken van miljoenen aan de boedel. Vrouw Patricia en dochter Kristel werden integraal vrijgesproken. Tegen die vrijspraak ging het OM in beroep.

Privé failliet

Ger Visser werd al in november 2012 privé failliet verklaard en is later ook veroordeeld voor fraude in zijn persoonlijke faillissement. Tijdens het strafonderzoek werd er beslag gelegd op onroerend goed, 8,6 miljoen aan banktegoeden, contant geld en een goudstaaf die werd gevonden in de diepvriezer van Visser. Het beslag blijft voorlopig gewoon liggen. “Het OM wenst het beslag niet terug te geven aan de beslagenen zelf doch aan de curatoren in de faillissementen aan wier boedels de betreffende bedragen zijn onttrokken.” De rechtbank doet over zes weken uitspraak (23 juli).

Claim bij de Rabobank

Familie Visser zit zelf ook niet stil. Op hun beurt gingen zij in beroep tegen de vonnissen van de rechtbank in december 2016 en onlangs legden vrouw en kinderen een miljoenenclaim neer bij de Rabobank.

Documentaire ‘Vals Spel’

Deze week wordt ook de documentaire Vals Spel van documentairemaakster Annette van Trigt voor het eerst uitgezonden op RTV Oost. Vals Spel is een aanvulling op De slag om London en laat het strafproces rond het faillissement van Eurocommerce zien. De documentaire wordt uitgezonden op dinsdag 12 juni om 20.00 uur en om 23.00 uur herhaald.

Bron: FD.nl/Quotenet/RTV Oost