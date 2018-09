De heer Henny van Dijk is vrijdag 7 september 2018 plotseling op 78-jarige leeftijd overleden. Van Dijk zette zich jarenlang in als ringmeester op stamboekkeuringen van de afdeling Noord-Oost Brabant en de Centrale Keuring van KWPN regio Noord-Brabant in Veghel. Het KWPN erkende hem daarom in 2014 met de Zilveren Speld.