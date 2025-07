Onderzoekers benieuwd naar sterfte Friese paarden

Een onderzoeksteam van Wageningen UR wil graag weten of uw Fries nog leeft. Voor het genetisch onderzoek naar het Friese paard probeert promovenda Marije Steensma meer inzicht te krijgen in de sterftecijfers en doodsoorzaken bij Friese paarden. Bij het stamboek zijn die cijfers namelijk niet goed bekend. Ook mensen die geen lid zijn van het stamboek kunnen gegevens insturen over alle Friese paarden die vanaf 1990 geboren zijn. De data worden anoniem verwerkt en zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in duurzaamheid en oorzaken van overlijden bij Friese paarden.

Het KFPS heeft haar leden al vaker opgeroepen om sterfte te melden en vraagt tegenwoordig ook naar de doodsoorzaak als je een gestorven paard meldt. Alsnog wordt sterfte lang niet altijd gemeld bij het stamboek. Hiervoor zijn verschillende redenen. Sommige mensen willen het paspoort en de stamboekpapieren graag houden bijvoorbeeld, of ze willen liever niets kwijt over doodgeboren veulens uit angst voor de waarde van hun paard. Ook zijn veel eigenaren van Friese paarden geen lid van het stamboek, bijvoorbeeld omdat zij niet fokken. Voor het onderzoek naar het Friese ras is het echter erg ongelukkig dat de sterftecijfers niet volledig zijn. De data zijn nu niet zuiver. Daarom probeert het onderzoeksteam deze gegevens nu op een andere manier te verzamelen. Ook mensen die een Fries hebben/hadden maar geen lid zijn van het KFPS kunnen de vragen beantwoorden.

Essentieel

“Op dit moment missen we belangrijke gegevens, omdat het overlijden van Friese paarden niet altijd wordt gemeld bij het KFPS. Daardoor weten we niet goed welke paarden nog leven en welke zijn overleden, wat essentieel is voor ons wetenschappelijk onderzoek” zo meldt Steensma op de stamboeksite. KFPS-leden hebben inmiddels in hun mail een link gekregen om het formulier in te vullen.

WUR-onderzoekster Marije Steensma. Foto: Mirjam Hommes

Ook voor niet-leden

Mensen die geen lid (meer) zijn van het stamboek, maar wel één of meerdere Friezen hebben of hadden die vanaf 1990 geboren zijn, kunnen dit formulier invullen. Ook als uw Fries nog leeft, is dit nuttig om te melden. Steensma benadrukt dat het invullen van het formulier geen gevolgen heeft: “U hoeft voor overleden paarden geen stamboekpapieren op te sturen en de gegevens worden vertrouwelijk verwerkt.”

