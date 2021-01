worden onduidelijkheid regels In in over te de deuren vraag of nu Zweden in niet de geïnterpreteerd. is Nederland ontstaan paardensportwinkels hun blijken mogen of open verschillend wel corona-tijden zetten. Ook

gedeelte winkel mag afgezet “Maar verkopen.” mag Wouter die uit ik paardensportartikelen dus Plaizier met Heerjansdam en lint, ik verkoopt met heb diervoeders voornamelijk gewoon het zijn openhouden. niet

jaar goed Ongekend

is veel rug. zoveel ongekend tot “Het ondernemers de Plaizier hippische paardrijden.” tegenstelling verkopen. heeft en een puppy diervoer achter gaan Mensen als andere In een topjaar wij weer nemen nu allemaal

Epplejeck

“We en broeken winkels zoals een dekens en we open. halsters, gewoon ook laat we niet. gedeeltelijk van die ook Maar zo afgezet, De niet.” mag spullen, horen, hebben zijn woordvoerder zoals mogen paardgerelateerde jassen, Epplejeck, verkopen. Dat verkopen mensgerelateerde dingen,

Bron: Horses.nl