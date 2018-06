Only the Lonely en Evelien Corbeek Kampioen onder het zadel

Zes deelnemers streden er om dit kampioenschap. Die titel ging naar de zeventienjarige Only the Lonely die op verschillende concoursen dit voorjaar al liet zien dat zijn leeftijd totaal nog geen rol lijkt te spelen, zeker wanneer hij onder het zadel wordt gepresenteerd. Vandaag voegde de vos weer een kampioenschap toe aan zijn geweldige staat van dienst. Deze prestatie leverde hij natuurlijk met in het zadel zijn bazin Evelien Corbeek, die altijd zeer vakkundig alles uit de vos weet te halen. Only the Lonely is een zoon van Manno. J.A. Boots uit Heemskerk fokte hem uit Gracia, een keur preferente dochter van Zilverster. Jurylid Wiebo van Dijk: “Only the Lonely liep er echt uit. Hij ging goed vierkant en presteerde heel vast. Er ging rust uit van zijn show en de vos maakte zijn passen heel mooi af.” Renee de Boer wist met Gentle B (v. Cizandro) van de combinatie Van Stam/Van Wouden/Van Voorst het reservekampioenschap mee te nemen. Hij wist daarbij Diesel (v. Unieko) van Egbert Kruiswijk met in het zadel Debbie Boogerd voor te blijven. Twee paarden die veel actie toonden en die elkaar niet zoveel deden.

Delviro HBC zegeviert

In Rouveen deed ook de KWPN-hengst Delviro HBC (v. Vulcano) van de HBC-Stal goede zaken, hij won namelijk in handen van Harry van Middelaar de ereklasse. Van Middelaar werd in tussenlimiet ook nog tweede met de Cizandro-nazaat Heideroos. De zege in deze rubriek ging naar de andere Cizandro-nazaat Hebulanes met Wim van Duinen op de bok.

De ereklassen voor het tweespannen werd gewonnen door Derk-Jan Mekkes met het sterke duo Primeval Bentley VDL (v. Larix) en Primeval Wizkid’s Gonda (v. Patijn). Bentley’s zoon Heraut schreef de kleine limiet op zijn naam gereden door Freek Saris.

Manno-nazaten winnen

In Rouveen waren er verschillende zeges voor Manno-nazaten. De grote limiet kwam op naam van Henk Hammers met Funita (v. Manno). Deze merrie won eveneens de damesrubriek met Hanneke van Wessel. Naast het kampioenschap tuigen onder het zadel van de regio Midden, Zuid en West werd er ook een competitie verreden. Hier ging de zege voor de vierjarige Manno-nazaat Jack Daniels PSH met Marcel Ritma aan de leidsels.

Meer hengsten in actie

Dit weekend deden er echter nog meer KWPN-hengsten goede zaken. Op het CH Wijnjewoude, een concours van Regio Noord, kwamen eveneens KWPN-hengsten in actie. Daar was de winst in de ereklasse voor de KWPN-hengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel. Linda Boelens was ook nu weer de rijdster van de door haar opa Hermannus Boelens gefokte Fantijn. Boelens was ook succesvol met El Nino B (v. Atleet) bij de damesrubriek tweewielig, deze rubriek schreef ze eveneens op haar naam.

Ook in het Lage Limiet was er een zege voor een Patijn-nazaat. Alberd van Dijk won met Hugo (v. Patijn).

Een KWPN-hengst die ook op elk concours in Noord actief is is Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen. In Wijnjewoude reed Albert Lueks de vos Ditisem in de ereklasse naar de tweede plek en echtgenote Fera werd derde met de door haar vader Jan Muggen gefokte hengst in de damesrubriek. Maar vader en moeder Lueks werden overtroffen door dochter Lieke die Ditisem naar de eerste plaats reed in de jeugdrubriek.

Twee zeges voor Gentleman

Met Niek Alting op de bok won Gentleman (v. Saffraan) de Grote Limiet-klasse. Tevens won de Saffraan-nazaat voor de vierwielige wagen in de Damesrubriek. Toe had Manon Veerman de leidsels in handen. Veerman was ook succesvol met een ander paard van de Maatschap Alting. Met de nakomeling van Manno, Emerson, bewees ze ook goed over weg te kunnen met tuigpaarden onder het zadel.

Boerenwagen en Fokmerrie

De Atleet-docher Gorita, die in eigendom is van Wim Cazemier, werd in Wijnjewoude zowel op kop geplaatst in de fokmerrierubriek als in de rubriek voor de boerenwagen. De merrie werd voorgesteld door Klaas Buist.

Ook Susan Bouwman wist twee rubrieken op haar naam te schrijven. In de jonge paarden competitie wist zij eveneens de juryleden te overtuigen van de kwaliteiten van een Atleeet-nazaat. Met Jongleur GSM won ze deze rubriek. Daarnaast zegevierde ze ook in de dubbelpan spider-rubriek met Egberdina’s Armanie (v. Roy M) en Egerberdina’s Unitas (v. Nando).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN