Ook 4*-kür in Wellington voor Frederic Wandres en Bluetooth OLD

Nadat Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) de Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington op zijn naam had geschreven, won hij vannacht bij kunstlicht ook de kür op muziek. Zijn score van 81.805% was ook een nieuw persoonlijk record voor het paar. Morgan Barbaçon kwam in de kür sterk voor de dag met Bolero (v. Johnson TN) en met een percentage van 77.895 werd de Française tweede.

“Ik ben erg blij vandaag,” straalde Wandres, die in Duitsland gevestigd is bij Hof Kasselman en overwintert in Florida. “Dit is voor mij de eerste keer dit seizoen bij kunstlicht. Ik was een beetje nerveus over hoe het zou gaan, want met deze speciale sfeer weet je nooit hoe de paarden ermee om zullen gaan, maar Bluetooth vatte het positief op. Ik had een veel beter gevoel dan in de Grand Prix; hij was veel frisser en voorwaarts, en het voelde als een van de beste tests die hij tot nu toe liep.” Op de protocol van de dertienjarige Bluetooth prijkten nogal wat 8-ten en het totaal van 81.805% was ook een pr.

Barbaçon met sterke kür tweede

Ook Morgan Barbaçon en de Johnson-zoon Bolero kwamen aan hun beste score tot nu toe. Met 77.895% (en een eerste plek van het jurylid bij C) werd het paar tweede. De derde plek kwam in handen van Caroline Darcourt met Lord Django (v. Stalypso). De Zweedse had in de Grand Prix al indruk gemaakt met een pr, in de kür scoorde ze 77.830%, net onder haar pr.

3* GP voor KWPN’er Eclectisch

De 3* Grand Prix als kwalificatie voor de Special werd gewonnen door Susan Pape met de KWPN’er Harmony’s Eclectisch. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde zoon van Zenon kwam tot een percentage van 70.826%. Blue Hors Zatchmo (v. Zack) debuteerde onder zijn nieuwe amazone Caroline Chew. De Oldenburger hengst verruilde afgelopen jaar de stallen van Nanna Skodborg Merrald met die van de amazone uit Singapore. Het nieuwe koppel kreeg 68.261% van de jury. Derde werd Jan Ebeling op Jubi’s Tenacity (v. Tailormade Temptation) met 67.978%. Ook voor dit paar was het hun internationale Grand Prix debuut.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Persbericht