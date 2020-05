Ook Midden Nederland kiest online veulenveiling

Na de Veulenveiling Prinsjesdag en Borculo wordt ook Veulenveiling Midden Nederland een online veiling. Dat heeft de organisatie besloten in verband met het verlengen van de maatregelen rondom het coronavirus. De veiling vindt plaats op 2 september. De commissie maakt zich klaar om dit jaar de veulens aan huis te selecteren.

Om veiligheid van fokkers en kopers te garanderen is het noodzakelijk om de gestelde richtlijnen goed te volgen. Het verkopen van veulens gaat dit jaar door het virus anders dan we gewend zijn en daarom heeft de organisatie gezocht naar goede mogelijkheden om de veiling voort te zetten.

Rekening houdend

Voorzitter Joop van Wessel laat het volgende weten: “Rekening houdend met de corona maatregelen zullen wij onze veiling dit jaar op een andere wijze organiseren dan we gewend zijn. We hebben de afgelopen weken meerdere opties bekeken om onze veiling op een verantwoorde wijze door te kunnen laten gaan. Wij hebben ervoor gekozen om de veiling op de vaste datum en locatie plaats te laten vinden. De veulens worden live in de ring getoond en het bieden gaat online. Afhankelijk van de wijzigingen in de maatregelen is de veiling in eerste instantie zonder VIP of toeschouwers. De veulens kunnen via onze website worden aangemeld voor de selectiedagen. Binnenkort worden de exacte data hiervan bekend gemaakt. Wij zullen dit jaar alleen aan huis selecteren.”

Bron: Persbericht