Oostenrijkse Keuringskampioen Fabergé EP overleden

Voor dressuuramazone Giulia Schwab had 2020 een droevig einde. De Oostenrijkse moest haar vijfjarige, talentvolle Fabergé EP (v. For Romance I) laten inslapen. De kampioenshengst van de Oostenrijkse hengstenkeuring was in november ernstig geblesseerd geraakt door een ongeluk in zijn stal. Herstel bleek uiteindelijk niet meer mogelijk.

De carrière van de goedgekeurde AWÖ-hengst Fabergé EP was een succes. In 2015 won de For Romance I-zoon, door Giulia Schwab zelf gefokt, het Oostenrijkse veulenkampioenschap. Vervolgens werd de elegante hengst in 2018 uitgeroepen tot de kampioen van de hengstenkeuring van het AWÖ.

Zilver Bundeschampionat

Een paar maanden later maakte Fabergé indruk op het Oostenrijkse Bundeschampionat en won het zilver bij de driejarige hengsten. In 2019 sloot de hengst de 14-dagentest in Stadl Paura af met 9,03 en was daarmee de overtuigende winnaar.

Internationaal debuut

Het CDI4* in Achleiten, in juli, was het internationale debuut van Giulia Schwab en haar eigen gefokte Fabergé. In de rubriek voor vijfjarige paarden scoorde het paar 78.600% in de inloopproef. In de finale werd het zelfs 81.200%.

WK

Vervolgens liep Fabergé EP in Ebreichsdorf nog twee selectieproeven voor het WK voor jonge dressuurpaarden wat in Verden zou worden gehouden. Die twee proeven werden winnend afgesloten met een 8,46 en 8,52. Met deze resultaten werden Schwab en Fabergé opgenomen in het Oostenrijkse team voor het WK.

Ernstig gewond

Eind november kwam er abrupt een einde aan de succesvolle carrière van de Oostenrijkse hengst. Door een ongeluk in zijn stal liep Fabergé ernstige verwondingen op. De prognose voor het herstel van de hengst zo slecht dat werd besloten hem te laten inslapen.

Bron Pferde Revue