Opening eerste paardenziekenhuis en renbaan van wereldklasse

Met zijn ultramoderne stalling-, training- en paardenopvangfaciliteiten gelegen in de provincie Guangdong vult deze renbaan het bestaande trainingscentrum en de renbaan van Sha Tin (Hong Kong) aan en stelt het de HKJC in staat om de kwaliteit van haar races op wereldklasseniveau verder te ontwikkelen. De renbaan van Sha Tin, dat het kerncentrum van de races blijft, wordt met een investering van 1,5 biljoen dollar in 2018/2019 gerenoveerd. Conghua zal ook een showcase worden voor de paardenracesport want het is de enige plek op het vasteland om paarden van wereldklasse in actie te kunnen ervaren.

Wereldleider

HKJC voorzitter dr. Simon S O Ip: “De HKJC is een wereldleider in de paardenracesport en de thuishaven van enkele van ’s werelds beste renpaarden. Conghua Racecourse (CTC) zal ons in staat stellen om onze races naar een nog hoger niveau van uitmuntendheid te verheffen.”

Paardenziekte vrije zone

Essentieel is de locatie en de internationaal erkende, paardenziektevrije zone van het CTC. Beide zorgen er voor dat de paarden in Hong Kong dezelfde gezondheidsstatus hebben en houden als in Conghua en andersom. Door een reeks aan speciale regelingen – de HKJC heeft toestemming gekregen om therapeutische medicijnen voor de paarden te mogen importeren en de ziektevrije zone en quarantaineregeling in te stellen – die zijn overeengekomen tussen autoriteiten op het vasteland en de Hong Kong SAR, kunnen de paarden vrij reizen tussen Conghua en Hong Kong. Stalpersoneel krijgt speciale kleding en om het complex staat een metershoog netwerk om te voorkomen dat in het wild levende dieren het trainingscentrum kunnen betreden en ziektekiemen overbrengen. Net als in Sha Tin zal iedere trainer verplicht worden om twee keer per dag de temperatuur van de paarden op te nemen.

Zwembad en spa

Naast airconditioned stallen zijn er diverse spa’s voor de paarden (een 70 meter lang zwembad, een zoutwaterspa en een stapmolen waarin de paarden door gekoeld water lopen) en een veterinaire kliniek met operatietafels, ct-scanapparatuur en chirurgen.

Gespecialiseerd personeel

HKJC CEO Winfried Engelbrecht-Bresges: “In Conghua hebben we zeer ervaren personeel, variërend van racing, baanspecialisten, veterinair management tot stalmedewerkers uit Hong Kong. Deze werken samen met lokale medewerkers die zijn getraind volgens internationaal erkende in Hong Kong ontwikkelde programma’s.”

Veearts, automonteur en beveiligingspersoneel

Ongeveer 90% van de werknemers wordt gerekruteerd uit Guangdong en de training die zij zullen volgen, zal de professionele normen helpen verbeteren. Stalpersoneel dat de paarden van Sha Tin naar Conghua vervoeren krijgen een verplichte ehbo-cursus en dienen voor transport de weer- en wegcondities te controleren. Bij ieder vervoer rijdt standaard een auto met een veearts, een automonteur en beveiligingspersoneel mee.

Groot potentieel

Conghua Racecourse zal dus niet alleen aan de economie en werkgelegenheid maar ook aan de ontwikkeling van andere takken van paardensport op het vasteland van China bijdragen. Dr. Ip: “In andere delen van de wereld dragen paardenindustrieën aanzienlijk bij aan de economie en de werkgelegenheid. Ze zouden hier hetzelfde kunnen doen. Met zijn expertise van wereldklasse staat de HKJC klaar om haar volledige steun te geven.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl