Oplichter Robert Lindholm ook actief op Deense veulenveiling

De prijzen van de veulens varieerde tussen de 11.000 euro en de 27.000 euro.

Nog nooit mee gemaakt

“We hebben nog nooit zoiets meegemaakt”, zegt Casper Cassøe, algemeen directeur bij het Deense Warmbloed-stamboek. Hij verwijst naar de Amerikaanse koper, Robert Lindholm uit Californië, die het winnende bod op zes veulens plaatste op de NIS (Nordic International Sales) Auction. Lindholm ondertekende de contracten waarbij hij herhaaldelijk zijn enthousiasme uitdrukte over zijn aankopen. Echter weigerde Lindholm vervolgens de verschuldigde bedragen te betalen, ondanks het feit dat hij verschillende herinneringen ontving zowel schriftelijk als telefonisch.

Casper Cassøe is erg geïrriteerd door de situatie. Dit soort problemen hebben zich nog nooit voorgedaan op de veilingen. Zijn frustratie is niet in de laatste plaats te wijten aan de zes teleurgestelde fokkers die nu in het ongewisse zijn – niet wetend of hun veulens worden verkocht.



Veilingreglement geaccepteerd

“Vóór de veiling hadden we telefonisch contact met de koper en bevestigde hij zijn interesse per e-mail. Ook accepteerde hij de veilingregels die hem vóór de veiling waren toegestuurd. De gang van zaken was net als bij alle andere transacties met buitenlandse klanten. Behalve dan dat deze koper de verschuldigde bedragen niet heeft betaald.”, vertelt Casper.

In verband met verschillende telefoongesprekken heeft de Amerikaanse koper zijn enthousiasme geuit over de veulens, maar toch zal hij het geld niet betalen. Het Deense Warmbloed Secretariaat heeft onderzocht of Robert Lindholm nog meer veulens of paarden heeft gekocht op veilingen in Europa. In deze gevallen werd de betaling ook erg laat of helemaal niet ontvangen.

Niet beschermen

“We kunnen de fokkers niet beschermen tegen mensen die te kwader trouw zijn, maar het spijt mij heel erg namens de fokkers.”, zegt de algemeen directeur van het Deense Warmbloed Stamboek, die de zaak nu aan de advocaat Sophus Bøgeskov heeft overgedragen

In overleg met Sophus Bøgeskov hebben we de fokkers geadviseerd om de verkoopovereenkomsten nietig te verklaren vanwege de overtreding van de overeenkomst. Hierdoor kunnen de fokkers de veulens aan iemand anders verkopen. De fokkers zijn uitgenodigd om de betreffende veulens te presenteren op de Deense Warmbloed Elite Veulenveiling op 25 augustus in Vilhelmsborg.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht