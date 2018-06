Oppenheimer moet afscheid nemen van haar eerste Young Riders paard ‘Wurlizer’

Wurlizer kwam als vijfjarige bij Alice op stal. “Toen ik hem kreeg, had ik nooit durven dromen dat we zover zouden komen. Ik was toen 15 jaar en had nog nooit hoog in de wedstrijdsport gereden; nooit in een miljoen jaar had ik gedacht dat we dit allemaal zouden doen; het was echt een sprookje.”

Diagnose Arteria Artritis

Wizard’s carrière eindigde nadat hij in 2013 werd gediagnosticeerd met arteria artritis, ook wel bekend als atrose. Vanaf die tijd kreeg hij een lang en gelukkig pensioen bij het huis van Alice.”De dierenartsen zeiden dat late artritis zeer meedogenloos kon zijn en dat we misschien heel snel een moeilijke beslissing moesten nemen. Ik ben zo blij dat hij nog vijf gelukkige jaren heeft gehad.” liet Alice weten.

“Vriendelijk, vergevingsgezind, heel lief en oprecht.”

Alice en de Hannoveraanse ruin reden samen veel kampioenschappen, wonnen bij de nationale kampioenschappen en de winterkampioenschappen. Hierna bereikte het duo de Grand Prix en behaalden internationaal goede punten. “Zijn laatste wedstrijd was in 2012, we eindigden in de top 10 van de nationale kampioenschappen. “Hij heeft zoveel voor me gedaan. Hij heeft van mij de amazone gemaakt die ik vandaag ben. Hij was een vriendelijk, vergevingsgezind paard, heel lief en oprecht.”

Bron: Paardenkrant/ Horse and Hound