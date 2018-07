Oranje linten voor Cecile Smit en Laura Zwart

Enkele weken geleden op de subtopwedstrijd in Tolbert waren Laura Zwart en Cecile Smit, die bij Zwart op stal staat, ook al goed voor flink wat oranje linten en dit kunstje herhaalden ze gisteren in Warga, waar ze voor het eerst een subtopwedstrijd organiseerde op WB Stables.

Sterke draftour

Met Lumen Express was Laura Zwart veruit de beste in de Lichte Tour, waar de Prix St. Georges en Intermédiaire I in handicap werden verreden. Met een sterke draftour, met onder andere negens voor een uitgestrekte draf, en een nette galoptour waarbij de series nog rechter en vanzelfsprekender kunnen, bleef de score van Zwart en haar knappe vos net onder de 70% steken. Nathalie Vorenhout werd met Anna van de Haffriehoeve (v. Rindert 406) tweede met 66,54%. Plek drie en vier werden bezet door Ellen Wynia die Chakakahn zowel in de Prix St. Georges als in de Intermédiaire I startte. Ze had Chakakahn, die soms net weleens wat achter het been wil kruipen, er in Warga goed aanstaan, wat resulteerde in scores van 65,37% en 64,93%. Hergen van Hall werd vijfde met de bonte NRPS-gekeurde hengst Love for You (v. Lord Leatherdale) van Gerardus Post.

Smit drie keer naar oranje

In het ZZ-Zwaar was Cecile Smit niet te kloppen met haar eigen paard Edmond. Ze stuurde de grote vos sympathiek door de proeven heen, wat werd gewaardeerd met 64,64% en 67,29%. Daarmee behoorde Smit tot de selectre groep starters die op een winstpunt uitkwam. Het merendeel kwam onder de 60%-grens uit, onder meer door spanning van de spandoeken die zeer dicht op de baan waren gespannen.

In Warga stonden eerst nog een stuk of vijf Zware Tour-combinaties op de startlijst, maar helaas verschenen hiervan uiteindelijk maar twee daadwerkelijk aan de start. Alleen Cecile Smit wist hier een winstpunt te behalen. Met Bolero zette ze in de Grand Pirx een resultaat neer van 61,20% en daarmee stond ze bovenaan.

