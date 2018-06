Overleden springruiter Jack Dodd (25) herdacht op Bolesworth

De jonge Ierse springruiter Jack Dodd raakte eind mei betrokken bij een auto-ongeval in Nederland. De 25-jarige ruiter werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar werd hij in coma gehouden om te herstellen, maar een week later overleed hij alsnog aan zijn verwondingen. Op de Bolesworth International Horse Show werd de ruiter afgelopen weekend herdacht. Bekijk de herdenkingsceremonie hier.