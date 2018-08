Oververhitte merrie gered uit vrachtwagen

Volgens de melder van het voorval was het paard erg onrustig in de vrachtwagen. Toen de politie de klep opende was ook wel duidelijk waarom. Agenten voelden de extreme warme lucht als een warm op zich af komen, waaruit bleek dat in de vrachtwagen geen enkele vorm van ventilatie aanwezig was.

Verkoelende douche

De merrie in de vrachtwagen zweette enorm, was duidelijk onrustig, en had geen toegang tot drinkwater. De eigenaar had de vrachtwagen in de volle zon geparkeerd. De extreem hoge temperatuur gaf de politie genoeg reden de merrie uit de vrachtwagen te halen. De agenten hebben de merrie meegenomen naar het bureau te Lemmer. Daar hebben ze haar rustig kunnen laten drinken, en na een verkoelende douche werd de merrie weer rustig.

Waarschuwing

De eigenaar kwam na ongeveer een half uur op het bureau om te melden dat de politie zijn paard meegenomen had. De politie heeft een proces-verbaal tegen de eigenaar opgemaakt voor het onthouden van nodige zorg. Het is weer een duidelijk voorbeeld om dieren niet achter te laten in een auto, trailer of vrachtwagen met dit extreme weer. Het lijkt misschien niet zo maar binnen een half uur is het al 55 graden Celsius binnen.

Bron: Noordernieuws/Paardenkrant-Horses.nl