Paard en ruiter na vier nachten levend teruggevonden in Australische bergen

Davies was op pad gegaan met de auto en paardentrailer om een nacht weg te blijven met haar paard Depict. Haar auto met trailer bleven echter leeg op de campingplaats in de Victoria Mountains na de eerste nacht. Het laatste telefooncontact was afgelopen zaterdag geweest. Het was ook niet mogelijk om de GPS uit te lezen via de telefoon. De familie begon zich ernstige zorgen te maken toen de amazone en haar paard maandag niet thuiskwamen. Een grote zoekactie werd gestart.

Verdwaald

Ondanks dat de 52-jarige Australische het gebied erg goed kent, kon ze na de eerste dag rijden de kampeerplek niet meer terugvinden en moest noodgedwongen wachten op hulp. Locale politie en de State Emergency Service, een netwerk van vrijwilligers, hebben een grote zoekactie op touw gezet. Na vier nachten in de vrieskou werd het duo teruggevonden in de buurt van de kampeerplaats waar ze eerder naar terug zou keren.

Met een mueslireep onder de paardendeken

De temperaturen zijn de afgelopen nachten gezakt tot -7 graden Celcius. Davies wist zichzelf warm te houden met de deken van haar paard. De ervaren endurance amazone had een noodpakket meegenomen waar zij en het paard van hebben kunnen eten deze dagen. Hun rantsoen bestond uit mueslirepen en andere etenswaren uit het noodpakket.

Check-up in het ziekenhuis

Voor de zekerheid is Davies naar het ziekenhuis gebracht, maar ze maakte een gezonden indruk. Een agent zegt: “ze liep naast haar paard en ze maakte grapjes met de vrijwilligers die haar hebben gevonden. Ze lijkt zich goed te voelen”.

Bekijk hieronder het interview met Narelle Davies vlak nadat ze haar hebben gevonden:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Herald Sun