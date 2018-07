Paard gaf Australische man toestemming voor seks: ‘Ze knipoogde’

De eigenaar van het paard had voor het voorval het gevoel dat er iets niet pluis was en liet beveiligingscamera’s ophangen. Op de beelden is te zien hoe verdachte Webb-Jackson de stal binnenkomt. De politie werd gebeld en na een klein. Na wat opschudding werd hij ingerekend en naar het politiebureau gebracht.

Tien maanden cel

Daar verklaarde de man dat hij toestemming zou hebben gekregen en derhalve onschuldig was. De rechter besloot dat het dierenmishandeling is en besloot dat de man tien maanden door mag brengen in de cel, waarvan vier voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een boete van circa 500 euro.

Gedragsverandering

De trainer van het paard, een tweejarige merrie, verklaard dat ze er is veranderd. De anders zo rustige merrie was opeens erg gestrest. “Je wilt dit soort dingen niet meemaken, dit is echt ziek”, liet hij weten.

Bron: Daily Examiner/Telegraaf