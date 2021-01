Paard & Geld: ‘Door in elkaar te investeren zijn we gegroeid tot Z2’

buurman kwijt paardenmensen paardgerelateerde In paardenhuishoudboekje Paardrijden dat aan paard? de uitgavenpatroon. Geld hoeveel hun van pluimage precies weten -vrouw van Eline of we vragen dure haar onze het een Paard is Berkhof. is week allemaal. naar of hobby, & allerlei Premium-rubriek zijn Maar Deze we

(21) Eline Naam: Berkhof

Dressuuramazone ruiter: Z2-niveau Soort op

Uno) Numero Paard: (v. Gracefull

Leeftijd jaar 10 paard:

Harderwijk Woonplaats:

Financieel medewerker Baan:

lasten Vaste

295 (inclusief hooi) maand € Stalling per

muesli (brokken, Krachtvoer per luzerne) en €45 maand

maand Hoefsmid 45 per €

week privéles) keer per (1 Lessen per 100 maand €

€130 jaar Zadelmaker per

Tandarts €150 jaar per

€130 Chiropractor per jaar

jaar Dierenarts per €25

(shampoo, per €1023 inschrijfkosten) verenigingspas voor en jaar startpas wedstrijden, Management/overig

maand: Gemiddelde ongeveer per besteding €607

Wat je grootste was uitgave?

tussen heb en ik ik aan nieuwe laarzen wil ze had jaar Het bitfitting. geld. €70 afgelopen en van wel kost kopen, gekocht eerst ”Ik liep 700 aanschaffen gekocht de voor anders plan heb voor dit aan laarzen betaald €220 ik daar twee van voor om Ik Ook wat en hieraan jaar op nieuwe €215 euro hoofdstel. op, ben maat het een ben kwijt.’’ hoofdstel daar geprobeerd uitgegeven bitten gemaakte iemand 800 ik sparen. lekker heb. Ik aardig en te dit ik het ben heb waarna Ik

geweest? je is Wat grootste miskoop

al daarom een konden gebruikt hoop jaar ik wekelijks Mijn in 2020 erover opnieuw te deze we ik zat ze grootste hangt in raakte per na een maar om een had kast heb hem en over die hier gedaan en om ook dressuurzadel van te ze de dacht springzadel ik verkopen. goede balk van zou om mijn Hij opgegeven. bij weer Vanwege het bouwt mijn het hindernis springen aan ik de wending keer springen, In hebben, vijf ook denk voor het en talent Gracefull ”Mijn al dat ambitie te ze de helemaal had tijd begin paniek de lekkerder gebruikte Als over driekwart dan afgelopen Ik springles. beginnen. springzadel, haar dat er jaar was gaat heb. gaan Ik de afstamming en en aanraakte, heb drama ze springen.’’ de spanning laten was maar miskoop ik lopen. want ongeluk voor balkje met ze staan ik stil op.

‘Ik was verliefd’ meteen

allebei verliefd. zijn zei hoofd in ze is Gracefull allebei filmpje tot het Ze was. haar ik dat Z2.’’ maand op het zag, witte door nog dat dressuurpony. in hebben zag elkaar veranderd ik die gaf ”Ik om bijzonder Ik geworden. niet een en geïnvesteerd en weinig 14 we we pony voor was. Gracefull naar van die kochten nog we Doordat kort een bak eerst hoe als onder jaar oud een ik 3,5-jarige kocht Voordat leuke een erg gegroeid zijn de als 2,5 toen haar wilde moest. zijn ze aftekeningen meteen en van had gingen ik jonkies het ik keek combinatie en We ik we zien twee afstammingen zocht met te witte heen. voren snapte ik en koppie Het als was Op benen. been zadel leeftijd verstand ik waren naar toen onervaren zonder me Toen draf haar

over je Ben je tevreden bestedingspatroon?

dan denk koop de voor.’’ ik laarzen. nieuwe mijn de en mijn ben ”Ik goed heb. uit van. paard over uitgaven onnodige niet rijbroek. elk tevreden grote ook geen ik die veel na geld ik uitgaven geef cap zoals zadelmaker, omdat aan spaar hier Ik dan of Over nodig een de dingen en chiropractor bestedingspatroon, doe. half heeft profijt maar een tandarts liever ik rijlaarzen Ik jaar alleen echt Daar aan koop mijn nieuwe bijvoorbeeld Ik

