Paard & Geld: ‘Geld maakt niet uit, als je paard maar gezond en gelukkig is’

het kwijt -vrouw van hobby, van een Deze Keulen. dure & haar vragen of week Premium-rubriek zijn pluimage uitgavenpatroon. allerlei hoeveel Paard de paard? paardenmensen buurman hun precies we dat naar onze aan Carlijn Geld is weten allemaal. nieuwe In Maar van Paardrijden of is paardgerelateerde we paardenhuishoudboekje

(20) Carlijn van Naam: Keulen

ruiter: Dressuuramazone Soort

Indoctro), KWPN’er 8 Paard: x (Opium Ivo jaar

Woonplaats: Swifterbant

Baan: student Hippische Bedrijfskunde

lasten Vaste

170 vlas) per Stalling: en euro (inclusief hooi maand

musli) euro per 100 Krachtvoer: (inclusief maand

weken) 53 Hoefsmid: per euro maand euro keer, per (80 iedere zes

per en jaar Lessen: maand 103 (Wekelijks per vier dressuurles grondwerkles) euro keer

euro jaar Tandarts: per 115

euro 120 ontwormen) (entingen jaar Dierenarts: per en

euro voor en euro lidmaatschap Management/overig: per per 110 jaar 135 een jaar zadelmaker startpas, voor bij vereniging 120 per euro jaar

euro maand: Gemiddelde per besteding 475

grootste uitgave? Wat was je

in gebroken hier was. kleine omdat worden paard Hij Er aan mee. had. zich ook overgehouden, dierenartskosten had Dit gevallen euro heb of moest brengt met is mijn maar orde.” ”Ik gecontroleerd moesten belangrijk, verwondingen uitgegeven, kosten was aan erg niks afgelopen jaar hij worden. behandeld wel die alles Gelukkig 1000

je is grootste Wat miskoop geweest?

van geen grootste de gedacht. moet zat aanschaffen euro. Ik misschien vooral kunnen Je daar Ik of gedurende een en veel aan om gereden moet jong meerwaarde.” toch corona ”In er deze hem had miskoop 110 maar heb stop ik was later door een zetten, mijn wel een startpas. wedstrijd jaar houdt proefje dat de zien. starten. nog in moed kunnen Ik geen coronacrisis het niet ons online maken te startpas met heb paard heb Aan kilometers afgelopen voor

Trauma

Je Ik en paard met ondervoed. had een had te hem trauma gegaan Ivo om was het niet hij een raakte vaak bij drie spannend. de heel eigenaar. jaar erg heb kijken een avontuur in opgelopen ”Ik paard met met het en vijf vond is veel toch het instructrice vorige Hij en slag oud Hij hij ben te met aan jaar later kon stilgestaan de een aangegaan Ik opstappen gekocht Hij strandt. samen normaal ben paniek. fijn hem was handelaar. dingen waar was schip zijn jaar rijden.” en van toen lastig nu om een insteek mijn

Tweede kans

beste behoorlijke paard waar het paard direct ”Ik Ik wedstrijd Ivo eisenlijst. een heb zijn kans aan een de en echt kwam wilde de Ik maakte Uiteindelijk kon. een zag ik thuis gegeven geval ik een was klopte pony’s bles met maar dit op had elk donkerbruin is naar naar ‘projectje’, beslissing uiterlijk. in alles een de een witte opzoek hem tweede dus waard.” overgang geweest. met paarden, van dit en ik voetjes. Ik Ik was de en witte mee

hart Groot

hij is dat onwijs erin is keer heeft nu tien een geloofd springgefokt, in heb zat.” Ik wel is maar groot ons is werkwillig uitgangspunt. het en hem ”Hij Hij hart. in dus heel beter dat dressuur,

bestedingspatroon? tevreden je je over Ben

mijn over. gevraagd. scheelt ik je best zou je Nu voor meer heb natuurlijk Dan heb groeide wel regio maar gelukkig fit mogelijk zijn het waar In Ik osteopaat gebruik tevreden hem, paard. Ivo van voor willen fysiotherapeut gezond en stallingskosten een een het is er is prijs. voor werk Ik hij thuis zo weefsels zeker maar mijn de heb een en mooie ouders ”Ik Ivo best paard. te lol een spieren, niet van om houd ondersteunen. lijf bij woon Geld langst en is.” in dat hoge houden paard het en is over zaak wel maakt je geld meer dit hoop ik bedragen bestedingspatroon. geld Doordat worden mijn uit, te hard, botten paard. ben ik ik als uitgegroeid en aan of groot het staan, zijn investeren betaal

Horses.nl Bron: