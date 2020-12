Paard & Geld: ‘Ik ben best een geluksvogel’

van uitgavenpatroon. hoeveel onze naar kwijt dat een -vrouw Gorter. vragen allerlei Paard we hun Paardrijden paardenmensen Premium-rubriek paard? paardgerelateerde precies of zijn & dure hobby, haar buurman In Janine aan pluimage is Deze Geld is weten Maar of van het nieuwe we allemaal. de paardenhuishoudboekje week

Janine Gorter Naam:

Soort ruiter: Dressuuramazone

Paard: Wietse H.

13 Leeftijd jaar paard:

Doezum Woonplaats:

Baan: Campina Logistics Friesland Planner bij

lasten Vaste

Stalling: 0,00 maand € per

0,00 per € Krachtvoer: maand

Hoefsmid: per maand € 0,00

Lessen: maand en € 75,00 € Tussen per 50,00 de

Zadelmaker: jaar per € 80,00

0,00 € per jaar Tandarts:

jaar Dierenarts: 0,00 per €

per Management/overig: jaar € 520,00

€ Reiskosten: 55,00 per maand

Gemiddelde maand: besteding per € 170,00

Wat was uitgave dit je jaar? grootste

neemt. het “Ik anders goede neem big niet eens Al geld geef Bert maar al me liever mijn hebben. rekening Bert ben startpas H. zo voor het mijn is.” voor setje kopen, belangrijker Ik m’n en dit duurste gek uit niet te ik toch ergens vind vaste Ik lasten dat een ik niet, aanschaf omdat zijn besteed. ik spender. laarzen meer van dan wel veel voor geluk het tierlantijntjes. dat jaar dan denk Ik de Wietse aan heb geld zo’n Ik om bijvoorbeeld doe Harens te aan rijd met om

miskoop Wat grootste je geweest? is

voor miskopen”, het niet vond nog toch eens op steeds gehad gebruiken Ik doe lag ik “Als “Ik grapt zadelmak heb goed het Janine. paard. zelf wel tegenvalt, wel ‘m we wel. Ik iets een vaak heb ik zitten, en zadel maar fijn niet Stübben-zadel maken.” bijvoorbeeld dat gebruik

tevreden Ben je over bestedingspatroon? je

heb mijn veel heb me mijn geen toe met best namelijk veel besef ik laat dat ik situatie.” aanmerkingen, geluk inkomen gruwelijk ik “Ja, op-of en

Bron: Horses.nl