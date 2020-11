Paard & Geld: ‘Stippel is iedere cent waard’

we hun uitgavenpatroon. zijn een paard? vragen -vrouw nieuwe naar dure pluimage dat is precies we allerlei Paard de Premium-rubriek hoeveel paardenmensen & buurman Paardrijden Deze weten allemaal. het aan week Maar van kwijt onze In paardgerelateerde Manon. paardenhuishoudboekje Geld is van hobby, of

Manon Naam: (28)

Recreatieruiter Soort ruiter:

Paard: (v. Stippel Peru’s Scen-Tao)

jaar 8 Leeftijd:

Markelo Woonplaats:

Baan: zorg uur) de in Begeleider (36

Vaste lasten

maand Stalling €155 per

€43 maand per Krachtvoer

per Hoefsmid €30 maand

maand €70 Lessen per

Zadelmaker per maand €140

voor per trailer maand €50 Sparen

jaar Tandarts €70 per

Dierenarts per jaar €90

Management/overig per jaar €520

Gemiddelde €400 maand: besteding per

Wat was dit jaar? je grootste uitgave

en gelukkig euro, hem haar ik inruilen regelmatig 1.300 erg zadelmaker kon voor schommelt nieuw scheelde zadel de Stippel. heb vorige voor komen. nieuwe kostte zadel rug geld.” mijn daardoor Het een en maar enorm dat dit in jaar “Ik aangeschaft Ze veel zadel moet

Wat is miskoop geweest? grootste

Een paar niet ben kun belangrijk. passend bit vinden, bit een fijn. hij te heel je ze of zitten 120 goed je bit en terug niet “Een kwijt.” goed goed ze was proberen wat te keer Om passend ruilen van erg geld Na een niet euro. brengen. Als is groot

bestedingspatroon? je je over tevreden Ben

valt dekens, een overzicht Ik is gaten de er in de lopen al uitgaven “Als verzorgingsproducten het niet snel Ik een mijn ik cent maar bit paard gauw heb tegen. kosten dan gemaakt. waard.” nieuw eerder van bekijk wat de nooit iedere het en Met kost. heb daadwerkelijk meer op,

Horses.nl Bron: