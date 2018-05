Paard sleept voormalig eigenaar voor de rechter

De dierenbeschermingsorganisatie Animal Legal Defence Fund vordert namens het paard, met de ironische naam Justice, een schadevergoeding van een ton vanwege dierenmishandeling. De grond van de aanklacht is het lijden van het paard en de hoge medische kosten die daarmee zijn gepaard.

Oregon

De organisatie verklaart: ‘In Oregon is in de wet opgenomen dat dieren het recht hebben om vrij van wreedheid te kunnen leven’. Het Oregon Supreme Court wordt beschouwd als progressief in kwesties met betrekking tot het dierenwelzijn. Er is al jurisprudentie over dierenmisbruik; in dat geval moet een dier worden beschouwd als individueel slachtoffer.

Nog geen nieuwe eigenaar

In maart 2017 trof de dierenbeschermingsorganisatie de hengst in slechte toestand aan. Het dier was te mager, had luizen en leed aan rainrot. De medische kosten van Justice worden nu betaald door de non-profitorganisatie Sound Equine Options. Er heeft zich nog geen geïnteresseerde gemeld die het paard wil overnemen.

Schuld bekend

De vorige eigenaar heeft inmiddels schuld bekend en stemde ermee in om de kosten voor de verzorging van het paard over te nemen tot juli 2017. Voor de kosten die hierna gemaakt zijn, sleept het paard de voormalig eigenaar voor de rechter.

Bron: Reiter Revue