Paard zwaar mishandeld in wei

De mishandeling vond plaats in de nacht van zondag op maandag. De dochter van de eigenaar, die anoniem wil blijven, heeft geen flauw idee wat de aanleiding is. Volgens haar heeft het paard twee diepe sneden boven de knie aan de voorbenen. “Eentje ervan was tot op het bot. De spieren en pezen zijn helemaal door.”

Wonden gehecht

Een jongen die het paard iedere dag verzorgt, ontdekte het kreupele paard en alarmeerde meteen de eigenaar. Die riep een dierenarts te hulp en deed aangifte bij de politie. De wonden van het paard zijn schoongemaakt, gehecht en ingezwachteld.

Grote Schadepost

“Iedere dag moet de dierenarts de wonden spoelen en nieuwe zwachtels aanleggen. Dat is voor ons een schadepost van duizenden euro’s. In overleg met de dierenarts moeten we dinsdag beslissen of het niet beter is om het dier uit zijn lijden te verlossen.”

‘Iemand kan ongezien toeslaan’

Femke is amper een jaar oud. De jonge merrie staat sinds enige tijd in een wei aan de Leuvenstraat-Brabantstraat in Oss. Die grenst aan een park, een basketbalveldje en een hangplek voor jongeren. “Het is echt een omgeving waar iemand ongezien kan toeslaan en er weer snel vandoor is”, meent de dochter van de eigenaar.

Politie doet oproep

De politie neemt de dierenmishandeling hoog op en heeft via Facebook een oproep gedaan. Mensen die informatie hebben worden verzocht zich te melden.

Bron Omroep Brabant