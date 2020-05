Paarden slaan op hol door brandende wensballon in weiland: meerdere dieren gewond

Op een manege in Pijnacker zijn vorige week zaterdagavond meerdere paarden gewond geraakt, nadat ze in paniek raakten door een landende wensballon. Één paard, Twix, raakte volgens eigenaresse Maxime van Dijken zwaargewond. Ze doet nu een oproep: wees voorzichtig met wensballonnen.

De 19-jarige Maxime uit Ypenburg is er kapot van. Samen met haar goede vriendin Myron rijdt ze al tien jaar bijna elke dag op Twix. Nu is haar geliefde paard zwaargewond. Twix stond zaterdagavond met andere paarden in een weiland aan de Katwijkerlaan, toen de eigenaar van de manege rond half 11 een wensballon in de lucht zag zweven. De ballon landde vlakbij de kudde paarden, die in paniek op hol sloegen.

Blinde paniek

Volgens de stiefmoeder van Maxime, Liane van Dijken, zijn de paarden in blinde paniek dwars door een hek gerend. ‘Twix kwam daarbij vast te zitten. Zijn hoef ligt tot op het kraakbeen open”, vertelt ze. Volgens Liane liepen andere paarden enkel wat schaafwonden op. Twix wordt nu dagelijks door de dierenarts verzorgd. “Ze proberen morgen nog één keer of ze het kunnen hechten. Zo niet, dan moeten we hopen dat het uit zichzelf geneest, maar die kans is niet groot. Ook zal hij nog zeker twee maanden moeten revalideren.”

