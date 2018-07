Paardenbeul slaat weer toe in Belgisch Limburg

Dierenarts Koen Van Den Noortgate vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij woensdagochtend een alarmerend telefoontje kreeg van eigenaars Tina en David. Hun pony, het favoriete dier van hun dochter, lag hevig bloedend in de wei. “We hebben alles gedaan wat kon”, vertelt hij. “Maar het arme dier was zo zwaar toegetakeld dat er niets meer aan te doen was. Laten inslapen was de enige optie.”

Negen jaar jacht op beul

Het Limburgse gerecht maakt al jaren tevergeefs jacht op de paardenbeul. “Of beulen”, zegt woordvoerster Dorien Vanderheiden. “Eerlijk? We weten het niet.” Het is na negen jaar van verminkte paarden in verschillende plaatsen in Limburg compleet onduidelijk of er sprake is van copycats.

Minstens twintig incidenten

Hoeveel gevallen van dierenmishandeling er al precies zijn geweest? Daar kwam gisteren geen antwoord op. Maar er is sprake van minstens twintig incidenten in Limburg en over de Nederlandse grens.

Ook gouden tip leverde niets op

Het Belgische gerecht liet zelfs speciaal een draaiboek maken rond de problematiek. Een gouden tip leverde ooit 5.000 euro op. Maar tot een verdachte, laat staan een doorbraak kwam het nooit.

Bron Het Nieuwsblad