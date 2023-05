Paardenhouders gezocht voor biodiversiteitsonderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’

Het ‘burger onderzoek’ naar biodiversiteit op het paardenerf roept paardeneigenaren met paarden aan huis, hippische ondernemers en verenigingen met eigen grond op om actief te helpen met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de paardensector. Hiervoor kunnen paardeneigenaren op hun eigen erf in de rol van onderzoeker kruipen. Dit is mogelijk omdat biodiversiteit zich al goed laat bepalen door het aantal verschillende (kleine) landschapselementen te tellen, bijvoorbeeld het aantal bomen, blijvende rommelhoeken, heggen of nestkasten.

Het onderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’ wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport van lector Inga Wolframm aan Hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer, Federatie Paardrijden Gehandicapten en EquInnoLab.

Waardevol onderzoek

“Het onderzoek loopt inmiddels een kleine week en het is geweldig te zien dat dit onderwerp leeft. Zonder op de resultaten vooruit te willen lopen, zien we nu al een grote variatie in grootte, type erf, geografische spreiding en natuurlijk wat er qua landschapselementen allemaal te vinden is op verschillende paardenerven. Juist dat maakt het onderzoek nu al heel erg waardevol, want het geeft ons inzicht en overzicht in wat de paardensector in de gehele breedte voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit kan betekenen. Of je nu je paarden hobbymatig aan huis hebt staan, op een relatief klein perceel, of je hippische ondernemer bent met veel hectares – het draagt allemaal bij aan het beschermen van de natuurlijke omgeving”, vertelt Inga Wolframm.

Belang van biodiversiteit bij paardenhouders

De Nederlandse overheid zet de komende jaren groots in op het verbeteren van de biodiversiteit in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarnaast is er ook vanuit de EU steeds meer aandacht voor het onderwerp. In de nieuwste versie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, dat per januari 2023 is ingegaan, tellen landschapselementen inmiddels mee voor de toeslagrechten. “Dit geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is, en wat de paardensector op dit gebied kan betekenen. Om dit goed te onderbouwen zijn we dit onderzoek gestart”, vervolgt Wolframm. “Hoe meer mensen met paarden aan huis of op hun bedrijf meedoen, hoe beter en betrouwbaarder onze resultaten straks zijn.”

Vragenlijst

Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd om de verscheidenheid en aantallen van kleine landschapselementen op het eigen erf te verkennen en de bevindingen via een online formulier door te geven. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en vraagt geen specialistische kennis. De vragenlijst is te vinden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/paardennatuur.

Partners

Het onderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’ wordt ondersteund door Provincie Gelderland, Stichting SBNL Natuurfonds, Outdoor Gelderland, Doderm B.V., Equilin B.V., Venhorst Fourage en Landschap Erfgoed Utrecht.