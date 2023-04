Paardenhouders gezocht voor onderzoek naar biodiversiteit

Een nieuw onderzoek roept paardeneigenaren met paarden aan huis uit heel Nederland op om actief te helpen met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de paardensector. Hiervoor kunnen paardeneigenaren op hun eigen erf in de rol van onderzoeker kruipen. Het verzoek komt van hogeschool Van Hall Larenstein.

“Op de minimaal 81.000 plekken waar in Nederland paarden gehouden worden schatten we in dat er al sprake is van een behoorlijke biodiversiteit” schetst dr. Inga Wolframm van het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport. “Maar om dat goed te onderbouwen hebben we de hulp van particulieren met paarden aan huis en natuurlijk paardenbedrijven nodig. Samen met hen willen we de aanwezige biodiversiteit in kaart brengen en kijken waar uitbreiding verder mogelijk is.”

Deelnemen

Deelnemers aan het onderzoek ‘Paard & Natuur aan huis’ wordt gevraagd om de verscheidenheid en aantallen van kleine landschapselementen op het eigen erf te verkennen en de bevindingen via een online formulier door te geven. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en vraagt geen specialistische kennis.

De vragenlijst is hier te vinden

Bron: HVHL