Paardenplein.nl, dé zoekmachine voor de gezondheid van je paard

Gekwalificeerde, aanvullende zorg vinden voor je paard is nog niet zo eenvoudig. Ten eerste omdat niet alle hoefsmeden, paardentandartsen, osteopaten en andere specialisten verenigd zijn in een branchevereniging. Sommigen noemen zichzelf na het volgen van één cursus al ‘behandelaar’. Het tweede probleem in jouw zoektocht is dat je vaak met echte praktijkmensen te maken hebt. Paardenmensen die met hun voeten in de wei staan. Zij zijn niet bezig met hun vindbaarheid op internet. Tot vandaag moest je net geluk hebben om via via een goede behandelaar te vinden bij jou in de buurt!

Behandelaars

Met Paardenplein.nl verkleinen we het toeval. Op de site staan ruim 600 behandelaars in twintig categorieën. Van lymfedrainage tot natuurgeneeskundige, van bitfitter tot revalidatie-therapeut. De gemeenschappelijke deler van de deskundigen op Paardenplein.nl is dat ze met hun diensten het paardenwelzijn ondersteunen en verbeteren.

Reviews werken

Hoe weet je nu of iemand goed is in zijn vak? Simpel! Als je tevreden bent, geef je de behandelaar een review. Je vinkt simpel een aantal sterretjes aan. Eventueel kun je jouw waardering kort beargumenteren. Het achterliggende idee is dat we Paardenplein.nl samen tot een succes maken, een betrouwbaar platform waar we terechtkunnen als ons paard extra zorg nodig heeft!

Ben of ken je een behandelaar die nog niet op PaardenPlein staat? Meld je bedrijf dan aan of tip jouw eigen therapeut om zich aan te melden op Paardenplein.nl.

TIP: Als je nu een review achterlaat, ontvang je een GRATIS e-magazine naar keuze van Dressuur Magazine, Bit of hèt hippische ondernemersblad Extra naar keuze!

Kennisbank

Naast een geschikte behandelaar voor je paard vind je op Paardenplein.nl ook allerlei actuele informatie op het gebied van gezondheid en welzijn van paarden en pony’s. In blogs vertellen verschillende behandelaars over hun vakgebied en op de website staat duidelijk beschreven wat de vakgebieden inhouden, wanneer ze worden ingezet, wat de effecten zijn, etc. Tevens worden er regelmatig artikelen geplaatst die betrekking hebben op paardenwelzijn en gezondheid.

Samenwerking

PaardenPlein is een samenwerking tussen Eisma Horsesmedia en Studio Scope. Wij zijn benieuwd wat je van Paardenplein.nl vindt. Laat gerust een berichtje achter op de Facebookpagina van Paardenplein.nl!

Bron: Paardenplein.nl