Paardenstreamingsdienst Hoofon failliet

De paardenstreamingsdienst Hoofon is failliet verklaard. De streamingdienst was in november vorig jaar opgericht met Britt Dekker als boegbeeld.

Voor 7 euro per maand kon je allerlei paardencontent bekijken, zoals films, series en podcasts. Echter bleek Britt Dekker al eerder uit de streamingdienst gestapt te zijn. Ze laat aan een juicekanaal weten: ”Dat heb ik ook gelezen! Maar heel kort na de lancering zijn wij er al uitgestapt want ze kwamen hun afspraken niet na. Geen idee wat er daarna is gebeurd maar ik heb dat ook gezien dat ze failliet zijn verklaard. Op zich wel sneu want waren wel hele aardige mensen, maar het klopte niet.”

Bron: Mediacourant