Paard&Geld: ‘Chico gaat naar een rusthuis, de kosten zijn dan veel lager’

de paardenmensen haar hun Susi van In Geld naar Deze buurman Gütlich. dat kwijt Maar onze paardgerelateerde & uitgavenpatroon. vragen paardenhuishoudboekje hobby, of hoeveel Premium-rubriek Paard week van paard? dure allerlei -vrouw het weten een pluimage of zijn we aan precies is we is Paardrijden allemaal.

Susi Naam: Gütlich

ruiter: Soort Recreatief dressuur

Chico Flemmigh) x Paard: (Uphill

Wateringen Woonplaats:

Medewerker Epplejeck Baan:

lasten Vaste

per €452,50 Stalling: maand

€22,25 Trailerstalling: per maand

Voer: per maand €20,-

Supplementen euro €30,- per maand

6 weken Hoefsmid: €182,50 per

Zadelmaker: jaar €80,- per

jaar per Tandarts: €110,-

€110,- jaar euro per Osteopaat:

per Lidmaatschap €30,- vereniging euro jaar

Dierenarts in 2023 kosten euro €2500,-

maand euro Management/overig: €15,- per

€720 maand per Gemiddelde ,- besteding:

in heeft Maassluis. brengen, een worden De per gestald in kosten heb kan genieten Gütlich stuk tot Chico pensioen. de een ze die hij door gaan komende maand, namelijk om heeft dan blessure een naar hem te besloten ik toe van 285 “Helaas Susi een kroongewricht ontwikkeld. euro.” op een rusthuis 16-jarige zijn nu maand vervroegd Chico lager waar Daarom genaamd, ruin, manege heeft zijn artrose lekker

de al van Forest haar jaar pony. dochter en de lessen en kosten maar betaalt New nog zelf pony, jaar heeft 11 23 een eigen heeft daar Susi’s stalling is nu “Ze de ze voor.”

je uitgave? Wat was grootste

hoge euro. variërend Helaas ik blessure van een daar gehad, gekocht. De “In grootste direct meerdere 2022 enorme 2013 een nieuw waren uitgaven in een de trailer Chico 2500 Susi uitgave was kreeg heeft was en toen van, hoog. jaren erg Vorig een afgelopen Dat heb een nieuwe opgelopen. trailer Beide Chico dat kosten jaar mijn ook rekening ook Toen ik tot bedroeg dus zelf. heeft paard. uitgave.”

grootste miskoop? was je Wat

inslapen. blessure helaas niet verborgen heeft lage “Toen kwam toch heb niet en goed de was dierenartskosten achteraf opbouwen een ik er het een is jaar haar niet ik ouder laten gekomen.” het voren. Susi’s goed, behoorlijk hoge kostenplaatje keuren behandeling kwam rustig Ondanks laten paard en wat langdurige moeten echter heb Na gehad. een naar was aanschafsprijs. ze destijds vorige en Het dat vanwege

je bestedingspatroon? over je tevreden Ben

dat mooiste ik dan ook paard toch werk spullen geen Aangezien Epplejeck, en Het koop naartoe.” veel voor ik daar zie sneller wat en gaat “Een mijn paard. scheelt kleding nieuwe ik de dan in dagelijks rijd, kost geld. ik spullen winkel, wedstrijden bij geld de geen

Privébezit Foto: Duffelen Leonie Foto: van