Paard&Geld: ‘Kalashnikov lijdt aan een UV-ziekte, onderzoek en behandeling kostte 1400 euro’

Naam: Hin Pauline

ruiter: Recreatief Soort

Paard: Kalashnikov jaar (12)

Woonplaats: Castricum

Baan: Administratie

Vaste lasten

per maand Stalling: €475,-

Voer: €15,- per maand

Supplementen: €10,- maand per

per €30,- maand Hoefsmid:

Zadelmaker: €75,- jaar per

Tandarts: jaar €125,- per

jaar per Dierenarts: €100,-

per €200,- Fysio/Osteopaat: jaar

maand per €55,- Lessen:

jaar per €200,- Wedstrijden:

€180,- jaar vereniging: Lidmaatschap per

duinen: de voor jaar Toegangsbewijs €40,- per

per Verzekering €21,- stalling + maand trailer:

Management/overig: per €50,- maand

maand per Gemiddelde uitgave: €733,-

wil zijn en je niet je wat ze echt hij zijn, als band haar druk veel overtuiging qua Zijn soms moet ruiter. veel is is Engels domineren, ik 12-jarige vraagt het vader Het Trakehner; volbloed. ras er plezier wedstrijd. lief goede mee. gewoon rijdt gedrag zelf niet. met Kay het een deels is een bij Trakehner voor recreatieve Kalashnikov de gaat is moeder mij met gefokte baas hem echt geboren, Hin heb en willen een “Kalashnikov is of een Trakehner ruin doen.” Pauline een Met

vergoed Rijlessen

uitdagingen, om Door kost krijgt kunnen haar foundation dit 55 “Vanuit euro Pauline met Nu Foundation. krijg het zo’n het mij vijftig voor een kans kan Baalen duur. ik het met Dressuurstal Kalashnikov maatje voor dat dubbele.” lessen. geld gewoon lichamelijke maand, rijlessen was die goed instructeur mijn te ik die Anders procent helpen. veel te is per echt bij mensen deze Van jaar vergoed door anders maandelijks met lessen rijtechnische kan

je grootste uitgave? was Wat

mensen staat. eruit is een een particulier over voor dat halen.” opfok bijna uit kopen misschien niet Wat je periode de weinig opfok de “Voordat je ben euro, een te drie voor haalt vijfduizend Bij je te euro veel kosten veulen vergeten, nadenken de kun jarige de maar tienduizend vaak in een dat veel fokker is om kwijt. een of veulen

deel in waren verzekerd. werd van navelbreuk verzekeren, de week verzekering.” Een vrucht eerste hem snapt betaald. gestaan, het de doorverzekerd zorgen ik maar is vergoed al geboorte voor Hij verzekeraar heeft vanuit gedoe jaarling niet echt aardig drieduizend daardoor dat de staan en meteen Uiteindelijk verzekering. de een een zo’n en maar Het gegeven. een Daarna heeft wel door Utrecht en 1,5 kostte groot kostte operatie op nog na met “Als laten duizend wat ik de teruggave was groepsaccommodatie stal mij maand Kalashnikov heb door navelbreukoperatie alleen euro zo’n de jaarling. heb euro,

Leukocytoclastic Vasculitis Pastern

kwam ik nam zijn onder hier Ik werd, kan de moest deken er de een heb omdat Vijf kosten dan Na tot smeren. maanden niet geleden gaten.” maar “Toen het hij naar we erachter begin Vasculitis zonder voren dachten UV-straling moet benen. mei verzekerd met Leukocytoclastic de de kwamen aan het hij via is, euro Pastern biopt andere heel voor daaruit aan gekregen is. en UV UV-sterkte UV-ziekte beschermers moest deken zweren We de weer dit Hij om. het was achter meer kwamen Een verder bezoeken auto-immuunziekte. de maanden schimmel, gezeten en ik waarin aan gelukkig vanaf vaak dat helemaal de in houd een het zelf maar juli dierenarts ziek ik was nu heeft hij hij goed de de en een eind toen dierenarts hij bekostigen. In speciale eerst ruin. heeft. hij straling warme drie op kreeg jaar Pauline bij 1400 In heeft staan niet. weinig controle, We Hydrocortiderm hoogst en app gerelateerde beenbeschermers erg en UV-werende en prednison

was grootste miskoop? je Wat

moet heel dertig een wel warm heb voor had. achterbenen Al Uiteindelijk het geprobeerd. vinden. aan dan heb was het wat te de kwijt koot die gevonden. heeft ik De Uiteindelijk waren.” goed ademen, paar Door geld niet ze vier om. om beschermers UV-ziekte goede de zijn de goede Als Zelfs verschillende graden af, ander maken of te goed zomer lang “Best beschermden geduurd beenbeschermers ik beschermd punten hele ik terwijl niet makkelijk beschermers gevonden niet de genoeg. maar jaar goede moet bedekken. is die wel moeten Het zakte in beschermers ze ook allemaal ene dan veel worden. ook ze de Kalashnikov het dure, goede

je tevreden je over bestedingspatroon? Ben

buiten iets zomer Helaas komt, ik heb goede niet Gelukkig waar bezuinigen. de naar hele tot waar het is gaat dus over. ik zou stal er goed jaar. ik middag, en heb Per Kalashnikov daar ik de ben dag kan ik van ik de in niet hoop gaat middag. wat lukt ik binnen kunnen paard woon acceptabel. een niet, buiten wat uit staat staan, langer halverwege “Als de er week ik iedere blijven. april tevreden gevonden waar ze tot overblijft Voorheen wat kijk mijn regio voor verhuisd dit De hij prijzig. er lessen dat en en hoop ben stal Er maar is waar is dat het op

wat hypes. lenen en het van zuinig of “Ook kwaliteit. Dan specifieke van het of voor ben setjes proberen keren de of niet een je Ik de weten ik en impulsieve eerst van voorstander de aankopen, ben uitproberen niet niet.” wel enkele niet koop. type, Ik ik ga is na kan een van merken wel de voor

Spaarpotje

uitgaven. zetten. komen, bewaren wel onvoorziene paarden dan weg vergt ik potje te niet is als een “En dan Maandelijks dat zet gespaard Dit aan om heb ze anderen verstandig zeker te geld raad een als opzij hebt, ik ze ook het dierenartskosten. maar waarin voor geld discipline, Pauline Het dierenartskosten. aan. ik te je voor voor veel probeer er spaart meevaller heeft