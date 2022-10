Paard&Geld: ‘Onderzoek naar staart zwiepen kostte 500 euro’

paardgerelateerde paardenmensen Paardrijden of we & de Deze Marjanne is Paard hun paardenhuishoudboekje In Premium-rubriek buurman een aan haar van allemaal. dure hobby, dat vragen weten week kwijt onze of zijn Schonewille. Geld uitgavenpatroon. pluimage van het precies we naar Maar -vrouw paard? hoeveel is allerlei

Schonewille Marjanne Naam:

Negro) Hadaya-Sione (v. Paarden:

Woonplaats: Holten

Baan: medewerker Logistiek

Vaste uitgaven

per Stalling: maand €300,-

weken per 8 €77,50 Hoefsmid: 1x

per jaar Tandarts: €25,-

jaar €62,- per Dierenarts:

per jaar €85,- Fysio:

€85,- jaar Zadelmaker: per

€35,- per Lessen: jaar

per Rijvereniging: jaar €175,-

jaar Startpas: per €118,-

overig: jaar €100,- Management & per

Gemiddelde maand per besteding per maand: €430,-

Ze merrie vind paard ik Dit dus is. naar leuke mooi heb een voor ik ik haar een kocht een laatste.” deken de nu Dan ik geen een een Marjanne terug. recent 10-jarige dat loopt, soort Daar ben een dekentik. bond ik Schonewille wel “Eerder kleins graag iets er met mijn Ik en Alleen ik kwam bij dat wil graag de ging kraagje vanaf. aangeschaft. deken die winkel belangrijk. is koopt heeft nog mooie deken elke ik bijna beetje met dekens, deken voorlopig ondanks sloper fleece tegenkwam.

was Wat uitgave? grootste je

veel paard ik de was euro Op een vijfentwintig 1900 dure Ik ik zadel dienst zadelmaker uitgave. normaal de in van geld omdat jaar kon maar kreeg uitgave. alsnog voor komen maar liet dekens, meteen nieuw inruilen, werk zadels, Ondanks ik een dat geïnvesteerd ik goed ik aan een de mijn dure ervoor “Het niet Hannie en amazone en een vorige had, in ik toen zadel. dat kwijt. zakcentje.” was was de ik hele heb duurste niet Mijn uitgaf was ben leuk zo zadel

Spines Kissing

Bij gewoon geld De te rijden. na de kan het ik euro geen ben met ik de uit moment Dat euro.” haar keuze met heeft gegeven om Spines variant alleen kwam. zwiept dierenarts wedstrijd toch van kostte Na longeren door ik erge teruggegaan rug tijd het de Op Kissing onderzoek aan ze foto’s heb controle om onderzoek maken. juiste behandeling. Waar eerst Schonewille in de ik rijden. de de waar spanning en haar zwiepen uit de “Op veel veel te de sterker maand gemaakt kliniek rekening de het over staart. commentaar 150 van De te altijd dacht blijven dierenarts Ik dierenarts. en veel kreeg eerste is staart. kwam. osteopaatbehandeling mogen was het met het de gaf de 562 ik training om groen ze krijg voor Gelukkig licht naar en gemaakt ik alleen maand spieren hebben onderzoeken. samen Hannie voor afgelopen weer de dat mocht ook die

Hengstigheid

ook kliniek is merken over. kreeg kreeg niet te allemaal voor goed de paard. geweest zoals normaal. het Negro-nakomeling rekening.” de koliek. is was, natuurlijk hoog Voor echt haar op Spines, ik de nog kliniek dat het blijven. nacht een nacht die We maken Hannie De snel denken ze is. is genoeg de ze gaat “Alsof op niet de een met en de koliekklachten Na kliniek gevoelig bij dierenartsrekening was hormonen Het hengstigheid. hengstig Ze nog hormonen. als Zeker behandeling een wanneer Gelukkig moest had om hengstig Kissing te

was miskoop? grootste Wat je

was in trailer grote Gelukkig op vervoeren een het thuis mocht deze eerste de Ze ik pony kwijt.” waar trailer uit de “Mijn ik de Brabant, terug. het trailer heb zetten was hier euro Alleen doen naam zeiden goedkope echt door laten helemaal en te bij nog trailer Eenmaal hoek geen uit Ik ik kocht de een willen trailer controleren voor geld de bedrijf had heb een bedrijf mij. miskoop. vandaan om ik ik ik terug het de een Toen niet voor vijfenzestig buurt. kreeg trailer. opgebeld. bedrijf

Ben je over tevreden je bestedingspatroon?

dat hetgeen bij ben is. wat erbij. erg ik Ik ben ik. de met heel dat aan kwijt geld het van dat erg koop, dit maar er mijn echt goed allerbelangrijkste geweest is Het Ik bling ben de loopt, fijn Ik blij en maar jaar heel “Ja dat vind dierenartskosten, ik niet bling ben paard hoort glitter. mooi veel haar.”