Pam Nieuwenhuis twee keer in de prijzen in Kronenberg

Pam Nieuwenhuis was vanmorgen in Kronenberg succesvol met twee paarden. Met de tienjarige KWPN'er Golden Boy V (v. Boss) was ze goed op dreef bij de Junioren-rubriek direct op tijd. De combinatie bemachtigde de derde plaats in de 1.30m-proef. Nieuwenhuis bleef foutloos met het fokproduct van E. van Veldhuizen en noteerde een tijd van 57,38 seconden.

Nieuwenhuis werd ook derde in de tweefasen-rubriek over 1.35m. Ze behaalde deze prestatie met de elfjarige Oldenburgse merrie Bertha 10 (v. Balou du Rouet).

Teambrons op EK

De 18-jarige Nieuwenhuizen werd voor het eerst in 2017 met het pony-springruiterteam afgevaardigd naar de Europese Kampioenschappen. Ze behaalde toen brons met het team. In dat jaar werd de leerlinge van Jurgen Stenfert ook Nederlands Kampioen Children met een ander fokproduct van E. Veldhuizen Vendorlux V (v. Lux Z) en won zij brons op de KNHS Indoor Kampioenschappen pony’s ZZ-DE met de pony Seraja.

Nations Cup

In 2018 won Pam Nieuwenhuizen met Vendorlux V de finale van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Junioren en werd zij tweede in de finale Pony’s Zware Tour met Zeppe van de IJsseldijk. Met deze pony heeft zij in 2018 maar liefst drie maal deelgenomen aan een Nations Cup wedstrijd, waarin zij tweede, derde en vijfde werden.

Williams pakt met afstand winst

Rhys Williams pakte in de 1.30m-rubriek met afstand de overwinning met de achtjarige merrie Conthanja (v. Conthargos). Het paar zette en pijlsnelle ronde neer en finishte in 54,42 seconden.

Orsolini tweede

Jules Orsolini kon niet tippen aan de snelle tijd van Williams en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de Frans gefokte merrie Esthete du Cellier LA (v. Balou du Rouet) voltooide hij het parcours zonder fouten, maar was 1,85 seconden te langzaam voor de overwinning.



Bekijk hier de uitslag van de 1.30m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de 1.35m-rubriek

Bron: Horses.nl