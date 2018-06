Paris Jackson verlaat modeshow wegens ‘paardenmishandeling’

De modeshow was een eerbetoon aan de Escaramuzas, een traditie in Mexico. In de show begeleiden de amazones hun paarden met een zweep. “Ik ben stilletjes weggegaan en deed mijn best om geen scène te maken. Maar ik sta er niet achter dat paarden worden gebrandmerkt en geslagen met een zweep”, verklaarde Paris Jackson haar vertrek.

“Ik wil geen vijanden maken in de modewereld maar blijf wel mezelf”, aldus Jackson die zelf ook paardrijdt. “Ik twijfel er niet aan dat de grote modehuizen snel overgaan tot het stoppen van dierenmishandeling, want dat schijnt hier het patroon te zijn.”

Bron: Twitter/Instagram