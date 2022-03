Paul Schockemöhle haalt 80 vrouwen en kinderen uit Oekraïne naar Lewitz

Paul Schockemöhle heeft het heft in eigen handen om Oekraïners te helpen. Vanuit Gestüt Lewitz stuurde hij twee bussen naar de Pools-Oekraïense grens en 80 mensen konden op die manier vluchten.

De vrouwen en kinderen (mannen mogen het land niet uit) zijn door Schockemöhle ondergebracht in een hotel in Neustadt-Glewe, dichtbij Gestüt Lewitz. Dat hotel heeft Schockemöhle in zijn geheel op eigen kosten gehuurd. “De mensen helpen had voor mij absolute prioriteit”, zegt Schockemöhle over zijn hulpactie.

De verbindingen tussen Lewitz en Oekraïne bestaan al lang. Regelmatig lopen studenten van Oekraïense universiteiten stage op Lewitz en er werken veel Oekraïeners op de stoeterij. Zij hebben hun familie en vrienden ingelicht over de mogelijkheid om zo naar Duitsland te komen. Schockemöhle kondigde op facebook aan deze week nog een bus naar de grens met Oekraïne te sturen.