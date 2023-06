Paulien van de Graaff nieuwe beleidsadviseur paarden bij LNV

Begin maart kon er gesolliciteerd worden op de vacature bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor ‘Beleidsadviseur insecten en paarden’. Vanwege de pensionering van de huidige beleidsadviseur kwam deze positie vrij. Inmiddels is bekend dat Paulien van de Graaff de nieuwe beleidsadviseur is geworden bij LNV. Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft onlangs bij de bestuursvergadering in Den Haag kennisgemaakt.

Per 1 juni is van de Paulien Graaff aangesteld bij het ministerie van LNV als ketenadviseur Insecten & Paarden. Zij heeft een achtergrond bij diverse (semi-)overheden en brancheorganisaties in de agrarische sector. En hoewel zij privé vrijwel haar gehele leven paarden gehouden heeft, is dat nog niet eerder op professioneel vlak aan de orde geweest.

Achtergrond in de paarden

Van de Graaff heeft ruim 30 jaar paarden gehouden en was hiermee actief in de basis-dressuursport. Ook heeft zij kennis gemaakt met eventing met haar laatste sportpaard omdat deze zich zo fijn voor leende. De wedstrijdsport werd zeer geregeld afgewisseld met een fijne bos- of strandrit. Daarnaast is van de Graaff 12,5 jaar actief geweest als dressuurjurylid (t/m Z2), bestuurslid van een rijvereniging en zette zij zich actief in als vrijwilliger bij diverse nationale en internationale concoursen.

Wat meer afstand

Inmiddels houdt van de Graaff geen paarden meer, wat maakt dat zij met wat meer afstand naar de sector kan kijken. Desalniettemin geeft ze aan een grote affiniteit met paarden en de paardensector te houden. Van de Graaff geeft aan uit te kijken naar een plezierige samenwerking met de Sectorraad Paarden.

Bron: Persbericht