Pavo doneert Horses Product van het Jaar-prijs aan pijn- en welzijnsapp

Pavo heeft de prijs van 2.500 euro die zij afgelopen februari won in de Horses Product van het Jaar-verkiezing gedoneerd aan de pijn- en welzijnsapp voor paarden. Pavo Vital was op 8 februari de grote winnaar van de verkiezing. De app is een gezamenlijk initiatief van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Stichting De Paardenkamp in Soest en Pavo.