Pech voor koper van dood paard

Op 12 mei 2015 kwamen verkoper en koper mondeling tot een overeenkomst: Casey zou voor 6.400 euro verkocht worden, op voorwaarde dat de merrie klinisch en röntgenologisch goedgekeurd zou worden. Op 13 mei werd de merrie goedgekeurd en werd er op 15 mei nog een test naar genetische defecten aangevraagd (zoals gebruikelijk bij Quarter Horses). Op 18 mei maakte de koper 6.400 euro over naar de verkoper.

Manege

Bij die prijs was een maand stalhuur bij de manege waar Casey stond, en in ieder geval in mei zou blijven staan, inbegrepen. De manegehouder liet via facebook op 19 mei weten aan de koper dat hij de papieren had gekregen van de verkoper.

Noodlot

Maar twee dagen later (20 mei) sloeg het noodlot toe: de merrie kreeg koliek en werd naar de Universitaire kliniek in Utrecht gebracht. Daar was de koopster van de merrie ook bij. Er waren twee opties: opereren (voor 4.000-6.500 euro) of in laten slapen. Er werd gekozen voor het laatste. Autopsie wees later uit dat een operatie niet succesvol zou zijn geweest.

Niet geleverd

Daarna volgde de twist: de koper stelde dat Casey niet geleverd was. Bovendien was het koopcontract nog niet getekend, had zij de papieren nog niet in ontvangst genomen én kwamen de (negatieve) uitslagen van de genetische testen pas op 22 mei binnen.

Levering op 19 mei

Het Hof besliste net als de kantonrechter eerder al deed als volgt: de verkoper had op 19 mei voldaan aan de voorwaarden van levering. De manegehouder had de koper ervan op de hoogte gesteld dat hij de papieren had ontvangen en de koper had op dat bericht gereageerd. Of de koper zich er daarmee bewust van was dat de levering al had plaatsgevonden, was voor de rechter niet relevant.

Volledige uitspraak

Bron: Paardenkrant-Horses.nl