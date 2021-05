Peelbergen nieuwe locatie kwalificatie Longines EEF Series

De regio west Longines EEF Series Regional Qualifier (RQ) is toegewezen aan het Equestrian Centre de Peelbergen. De landenwedstrijd zal plaatsvinden gedurende het CSIO3* in Kronenberg van 3 tot en met 6 juni, gelijktijdig met de regio zuid kwalificatie in Athene, Griekenland.

Na de noodgedwongen annuleringen van de twee oorspronkelijke RQ’s wegens de COVID-19 pandemie, was de Longines EEF Series op zoek naar een nieuwe gastlocatie voor de Nations Cup teamcompetitie in regio west. In samenwerking met Emile Hendrix, een van de bestuursleden van het Equestrian Centre de Peelbergen, vond de Longines EEF Series een nieuwe locatie. “Het is een mooi compliment voor het team van de Peelbergen dat zij uitverkoren zijn om een evenement van dit kaliber te organiseren”, aldus Emile Hendrix.

Geweldige aanwinst



“Ik ben blij dat de Peelbergen dit evenement toegewezen heeft gekregen en in de toekomst deel zal uitmaken van de Longines EEF Series”, vervolgt Emile. “Het is een geweldige aanvulling op alle andere tweesterren CSI’s die dit jaar in Kronenberg worden georganiseerd en de FEI Nations Cup finale voor de jeugd die in september wordt gehouden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat alle betrokken partijen hun uiterste best zullen doen om dit Longines EEF Series-evenement eer aan te doen.”

Series hersteld



EEF-president Theo Ploegmakers vult aan: “Nu Peelbergen gastheer is van de RQ voor regio west hebben we de oorspronkelijke opzet van de Longines EEF Series in ere hersteld. We zijn erg blij dat we deze erkende en gerenommeerde organisatie hebben gevonden om in deze uitdagende tijden deze RQ en landenwedstrijd te organiseren.”

Longines EEF Series Finale



Longines EEF Series Peelbergen fungeert als de RQ in regio west van de onlangs gelanceerde Longines EEF Series (voorheen NC-Divisie 2). Regio west bestaat uit Andorra, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië en Monaco. De teams die in de top drie van deze etappe eindigen, kwalificeren zich voor de Longines EEF Series Finale op het CSIO4* Warschau in juli 2021.

Naast de teams uit regio west die strijden voor een kwalificatie, is de landenwedstrijd van het CSIO3* bij de Peelbergen open voor genodigde teams uit heel de wereld, waardoor er in totaal 12 teams in de landenwedstrijd aan de start zullen verschijnen.



Meer informatie: www.euroequestrian.eu



Bron: persbericht/Horses.nl