Peelbergen zet internationale dressuur stevig terug op de kalender

Bijna drie jaar geleden organiseerde het Peelbergen Equestrian Centre haar eerste en tot op heden enige CDI3-concours. Mede door de coronapandemie kwam het niet eerder tot een vervolg, maar dit jaar verzorgt het hippisch centrum, samen met Annemiek van der Vorm, twee internationale dressuurwedstrijden, zowel voor de jeugd als op driesterrenniveau. Over een kleine maand, van 21 tot en met 24 april, vindt er een outdoor CDI3/CDIU25/Y/J/Ch en Pony-concours plaats. Indoor is eenzelfde editie gepland van 1 tot en met 4 december.

De organisatie heeft met het aantrekken van Annemiek van der Vorm als coördinator een door de wol geverfde dressuurspecialist en concoursorganisator in huis. “We kunnen de kennis en ervaring van Annemiek goed gebruiken, daar we zelf nog niet veel internationale dressuurwedstrijden georganiseerd hebben”, legt managing director Ken Ruysen uit.

Superbelangrijke evenementen



“Dat er in Nederland maar weinig Jeugd CDI’s georganiseerd worden is zonde en daar wilde ik graag verandering in brengen”, vult Van der Vorm aan. “Zulke evenementen zijn superbelangrijk voor de ontwikkeling van de dressuurjeugd, maar ook voor Nederland als echt paardenland. Het is geweldig dat de Peelbergen hun veelzijdige locatie openstelt voor de dressuur en internationale competitie is altijd goed.”

Voorbereiding NK

“Het kijken naar andere evenementen in de planning is heel belangrijk. We hebben bewust naar goede data gezocht zodat deze in de kalender een logische plek zouden hebben, gelet op andere CDI’s en verschillende kampioenschappen. Het outdoor CDI past nu bijvoorbeeld goed in de voorbereiding voor sommige combinaties naar het NK toe”, gaat Van der Vorm verder.

Veel animo

“De Peelbergen heeft een topaccommodatie waar we in twee ringen tegelijk kunnen rijden. De stallen zijn dichtbij, de bodems zijn goed onderhouden en er zijn veel trainingsmogelijkheden. Daarnaast is het weer mogelijk om op gepaste wijze een feestavond te organiseren, dus ik verwacht dat het in zijn geheel echt een mooi evenement wordt. We horen uit verschillende hoeken dat er veel animo is, dus dat belooft veel goeds.”

Programma en para-dressuur

Naast de internationale dressuur staat er traditiegetrouw net voor het begin van de zomer, van 17 tot en met 19 juni, een paradressuurwedstrijd op de kalender in Kronenberg. Meer informatie en het programma van het aankomende CDI vindt u op de website van de Peelbergen.

Bron: Persbericht