Performance Plus: Fantastische collectie dressuurpaarden in de veiling

Na een zeer succesvolle eerste editie van de Performance Plus Online Auction zullen er in de volgende veiling weer een groep kwaliteitsvolle dressuurpaarden worden geveild. Een unieke kans om toekomstperspectief te kopen voor zowel de fokkerij als sport. De Performance Plus Online Auction begint op vrijdag 9 oktober 12:00 uur en loopt af op maandag 12 oktober 20:00 uur.

Performance Plus Online Auction is ontstaan door een samenwerking tussen LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses. Met deze veiling geven ze iedereen de kans om een topkwaliteit dressuurpaard te kopen. Alle paarden zijn recent röntgenologisch en klinisch gekeurd en uiteraard zijn deze veterinaire gegevens beschikbaar en op te vragen bij Performance Plus.

Collectie

In de zorgvuldig samengestelde collectie van deze tweede veiling worden één vijfjarige, twee tweejarigen en verder alleen drie- en vierjarige talentvolle dressuurpaarden aangeboden. Waaronder de mooi gemodelleerde Mint Ice Diamond, een jonge Diamond Hit merrie, die onlangs in de kopgroep werd geplaatst op het NMK en een achtste plaats behaalde. Ook een zeer interessant paard is Milanello, ook wel Le Vivaldi III genaamd. De jonge Vivaldi zoon is een volle broer van de goedgekeurde hengsten Le Vivaldi I en Le Vivaldi II. Milanello is uitgenodigd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, een unieke kans om een aangewezen hengst te kunnen kopen. Een andere eye-catcher uit de collectie is Valesco di Vitalis, een paard met een fantastisch voorbeen gebruik. Of de hengst Murdock, een grote opvallende vos die de ruiter nu al een bijzonder gevoel geeft.

Bekijk hier de hele collectie

Direct registreren

Try Outs

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere Performance Plus dressuurpaarden? Op afspraak is het mogelijk om de paarden te bezichtigen en eventueel uit te proberen onder het zadel. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Performance Plus: +31 6 8 14 00 77 of [email protected].

Bron: Persbericht