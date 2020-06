Peter Moloney voortaan bij Ashford Farm

De Ierse springruiter Peter Moloney sluit zich aan bij het team van Ashford Farm. Dit lieten zij zojuist weten via hun facebookpagina. Enda Caroll, eigenaar van Ashford farm, is blij om Peter te mogen verwelkomen binnen zijn team. Hij geeft aan dat de paarden klaar zijn voor het seizoen en de ruiters ook.

Moloney werkte voorheen op een springstal in Engeland en heeft hier mooie successen behaald. Hij maakte afgelopen zomer zijn debuut op het kampioenschap voor senioren en deed mee met het winnende team van de Nations Cup finale in Barcelona in 2019. Peter staat momenteel op nummer 156 op de wereldranglijst.

Bron: Facebookpagina Ashford Farm/ Horses.nl