Pfingstturnier Wiesbaden gaat door zonder publiek

Vorig jaar vond het Pfingstturnier in Wiesbaden niet plaats in verband met de coronapandemie, maar dit jaar zullen er in het Schlosspark weer paarden te bewonderen zijn. Normaal gesproken worden er dressuur,-spring-, eventing en voltigewedstrijden verreden. Dit jaar wordt het evenement gehouden met alleen dressuur- en springruiters. En hoewel het evenement in de buitenlucht plaatsvindt, wordt publiek niet toegelaten.

Het internationale concours staat op de agenda van 21 tot 24 mei. De dressuur- en springrubrieken worden op 4*-niveau uitgeschreven.

Veiligheid topprioriteit

De veiligheid voor mensen en paarden staat voorop. Kristina Dyckerhoff, voorzitter van de Wiesbaden Riding and Driving Club (WRFC): ”Natuurlijk moet je ook kijken naar de ontwikkeling van het vreselijke rhino-virus. De veiligheid voor mensen en paarden zal topprioriteit zijn op ons toernooi.”

Negatieve test nodig

Dr. Hanns-Dietrich Rahn, de vice-president van de WRFC, houdt zich dagelijks bezig met de corona-kwesties in het vaccinatiecentrum van Wiesbaden. “We werken momenteel zeer nauw samen met de gezondheidsdienst van Wiesbaden aan het hygiëneconcept voor het Pinkstertoernooi. Ons concept is gebaseerd op ervaringen van evenementen die al onder pandemische omstandigheden hebben plaatsgevonden.” Het is al zeker dat niemand het terrein mag betreden zonder een negatieve test.

‘Toernooi naar de kijkers brengen’

De organisatie heeft het motto omarmd: ‘Als de toeschouwers niet naar ons mogen komen, brengen we het Pinkstertoernooi naar onze kijkers.’ De wedstrijd wordt live uitgezonden via het in Wiesbaden gevestigde ClipMyHorse. Oliver Neuhof verantwoordelijk voor de marketing van het concours: ”ClipMyHorse gaat ook een studio inrichten en geeft de kijkers achtergrondinformatie.”

Bron: Horses.nl/Pfingstturnier Wiesbaden