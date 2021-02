Philippaerts blijft Romp nipt voor bij zevenjarigen

Vanmiddag eindigde Ruben Romp op de tweede plaats met de KWPN'er Jandino van de Crumelhaeve (v. Dexter R) in Oliva. Het paar liet alle balken liggen in het tweefasen-parcours, maar kwam 0,21 seconden tekort om de rubriek op hun naam te schrijven.

Thibault Philippaerts was met de BWP’er Orleans van de Kruishoeve (v. Fantomas de Muze) iedereen te snel af. Het paar had het snelste basistempo in het parcours en passeerde de finish in 31,91 seconden.

Buhl maakt top drie compleet

De Duitse springruiter Laurenz Buhl maakte de top drie compleet met de Westfaalse Caspar H 6 (v. Cornado I). Het duo raakte het hout niet aan en stopte de tijd in 32,66 seconden.

Bron: Horses.nl