Piet Peters start als interim directeur KWPN

Maandag 6 augustus gaat Piet Peters van start als interim directeur bij het KWPN. Hij zal ongeveer vier dagen per week leiding geven aan het KWPN-kantoor. Het Algemeen Bestuur beraadt zich over de toekomstige invulling van de directie, maar is van mening met Peters in tussentijd een zeer ervaren bestuurder in huis te halen. Peters is een bekende in de hippische sector: hij is voorzitter van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek en fokte in het verleden meerdere KWPN-paarden.