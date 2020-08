Politie doet inval bij manege in Nijeveen wegens onderzoek naar verdovende middelen

De politie heeft vrijdagochtend rond 08.30 uur een inval gedaan bij een manege aan de Nijeveense Bovenboer in Nijeveen. Dit in verband met een onderzoek naar verdovende middelen. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie kan nog niet zeggen of de politie drugs heeft aangetroffen, maar er zijn wel meerdere aanhoudingen verricht.

Naast politie, vrachtwagens en een grote passagiersbus, is ook een gepantserd voertuig op het terrein ter plaatse. Deze zogenaamde bearcat wordt alleen bij uitzonderlijke en gevaarlijke situaties ingezet.

‘Gewone man’

De eigenaar van de manege is een 64-jarige paardenfokker en -handelaar. Het is nog niet duidelijk of hij is aangehouden. Buurtbewoners, die vanochtend raak opkeken toen de politie met groots geschut de stallen en woning binnenviel en er een politiehelikopter boven de manege vloog, omschrijven hem als een gewone man, die vaak zijn gezicht op straat en het akkerland liet zien. De eigenaar woont naar verluidt samen met zijn moeder van 92 in de riante woning.

Onderzoek

Het onderzoek duurt volgens woordvoerder Thomas Aling nog de hele dag. In verband met de politieactie is de 3e Nijeveense Kerkweg afgesloten.

Bron: Meppeler Courant